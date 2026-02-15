la P’tite Confiote visite du laboratoire et dégustation comentée Baleyssagues

la P’tite Confiote visite du laboratoire et dégustation comentée

2233 Route de Dieulivol Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

La P’tite Confiote organise tous les samedis matin de juin à septembre une découverte du laboratoire de fabrication, explications techniques sur la sélection des fruits, la maîtrise du sucre et les méthodes de cuisson, suivies d’une dégustation commentée. .

2233 Route de Dieulivol Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 36 85

