Les balades botaniques avec Vivent les herbes sauvages au Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues samedi 13 juin 2026.

Baleyssagues

Les balades botaniques avec Vivent les herbes sauvages au Domaine les Hauts de Riquets

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Envie de changer d’air ?

Une heure de balade tranquille dans différents terroirs locaux et reconnaissance des herbes rencontrées. Vous apprendrez à observer votre environnement, identifier les herbes sauvages, respecter les règles de cueillette.

Envie de changer d’air ?

Une heure de balade tranquille dans différents terroirs locaux et reconnaissance des herbes rencontrées. Vous apprendrez à observer votre environnement, identifier les herbes sauvages, respecter les règles de cueillette. .

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37 marie-jose.bireaud@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les balades botaniques avec Vivent les herbes sauvages au Domaine les Hauts de Riquets

Looking for a change of scenery?

You’ll learn how to observe your surroundings, identify wild herbs, respect picking rules, and then savour your finds with a delicious tasting session.

L’événement Les balades botaniques avec Vivent les herbes sauvages au Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47