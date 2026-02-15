Dégustation accords confitures & fromages à La P’tite Confiote Baleyssagues

Dégustation accords confitures & fromages à La P’tite Confiote

2233 Route de Dieulivol Baleyssagues Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-25

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

Sélection d’accords travaillés autour de confitures signatures et fromages affinés.

Format court, pédagogique et accessible aux visiteurs de passage.

Capacité 12 personnes maximum par session

Réservation conseillée .

2233 Route de Dieulivol Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 36 85 vincent@beylard.fr

