La table sauvage au Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues

La table sauvage au Domaine les Hauts de Riquets

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-06-06

fin : 2026-08-29

2026-06-06

Envie de changer d’air ?

Chaque repas est unique ! Balade, saveurs, musique, vins et cocktails nature.

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37 marie-jose.bireaud@wanadoo.fr

English : La table sauvage au Domaine les Hauts de Riquets

Looking for a change of scenery?

Every meal is unique! Stroll, flavors, music, wines and natural cocktails.

