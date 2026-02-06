La table sauvage au Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues

La table sauvage au Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues samedi 6 juin 2026.

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-06-06
fin : 2026-08-29

2026-06-06

Envie de changer d’air ?
Chaque repas est unique ! Balade, saveurs, musique, vins et cocktails nature.
Chaque repas est unique ! Balade, saveurs, musique, vins et cocktails nature.   .

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37  marie-jose.bireaud@wanadoo.fr

English : La table sauvage au Domaine les Hauts de Riquets

Looking for a change of scenery?
Every meal is unique! Stroll, flavors, music, wines and natural cocktails.

