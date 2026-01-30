Le sentier des 5 sens au Domaine Les Hauts de Riquets balade gourmande Les Riquets Baleyssagues

Le sentier des 5 sens au Domaine Les Hauts de Riquets balade gourmande

Les Riquets Domaine Les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Sentier botanique à thème, découverte des plantes sauvages, suivi d’une dégustation de vins et de produits locaux.

Le Domaine Hauts de Riquets vous propose une expérience où tous vos sens sont en éveil. Situé à Baleyssagues, la famille Bireaud soucieuse de l’environnement et sa biodiversité ouvre un sentier botanique. Au programme, découverte des plantes sauvages, suivi d’une dégustation de vins du domaine et de produits locaux.

Le sentier débute sur le Chemin d’Amadour… À travers vignes, champs et bosquets… Chaque passage a sa flore qui lui est propre.

Marie-José Bireaud, Ivan et Lisa vous accompagneront en vous expliquant tous les secrets de la nature. Yvan s’est spécialisé dans l’agro-foresterie et vous en explique tous les biens faits pour les écosystèmes.

En étant attentif et curieux, le sentier nous dévoile sa flore. Au printemps, c’est l’occasion d’observer des orchidées sauvages. Chaque saison vous réserve des surprises. Pour finir, autour d’une dégustation de toasts .

Les Riquets Domaine Les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 34 68 38 hautsderiquets@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le sentier des 5 sens au Domaine Les Hauts de Riquets balade gourmande

Themed botanical trail, discovery of wild plants, followed by a wine tasting and local products.

L’événement Le sentier des 5 sens au Domaine Les Hauts de Riquets balade gourmande Baleyssagues a été mis à jour le 2026-01-28 par OT du Pays de Duras CDT47