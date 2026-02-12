Les Octofolies au château la Grave Béchade Baleyssagues

Les Octofolies au château la Grave Béchade

Château la Grave Béchade Baleyssagues Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

2026-05-29

Dans le cadre du festival Octofolies musique électro, au Château La Grave Béchade ! Le domaine ouvre ses portes. Toute l’équipe vous donne rdv du 29 au 31 mai au Château La Grave Béchade.

Ambiance très familiale et festive, visite des chais et du circuit noisettes. .

Château la Grave Béchade Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 70 06

