Visite du Jardin de Boissonna, Jardin de Boissonna, Baleyssagues

Visite du Jardin de Boissonna 5 – 7 juin Jardin de Boissonna Lot-et-Garonne

7€, gratuit -16 ans. Ticket valide pour toute la saison en cours. Groupe + 15 pers : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Déambulation dans le jardin pour vous abandonner au monde tendrement coloré des roses.

Jardin de Boissonna 1356 route de la Plaine, 47120 Baleyssagues, France Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553838143 http://www.jardindeboissonna.com En 1998, Georges Beylard, très vite rejoint par sa fille, Véronique Glad, conçoit un jardin paysager à l’anglaise autour de la maison. En 2004, la création d’une association permet l’ouverture au public, et la famille et les amis répondent présents pour la poursuite de cette aventure. Le plan du jardin prend la forme d’une fleur dont la tige, les feuilles et les pétales se transforment en parterres et allées propices au cheminement. Les végétaux choisis offrent de véritables tableaux colorés et des floraisons qui s’étalent au fil des saisons. Sept cents pieds de rosiers se mêlent, s’entremêlent, partent à l’assaut des structures et des arbres, participant ainsi à la mise en scène de ce lieu plein de charme. De multiples décors se déclinent dans six jardinets aux noms évocateurs : “Vers la rose inconnue”, “Le banc des amis”, “Le tilleul aux confidences”, “Le jardin des senteurs”, “La ronde fleurie”, “Le temps d’une pause”. La déambulation dans cet écrin de verdure peut s’achever autour d’une dégustation au salon de thé.

Déambulation dans le jardin pour vous abandonner au monde tendrement coloré des roses.

© Véronique Glad