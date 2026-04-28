Rendez-vous aux jardins La Vue Les Jardins de la Falaise Bouglon
Rendez-vous aux jardins La Vue Les Jardins de la Falaise Bouglon samedi 6 juin 2026.
Bouglon
Rendez-vous aux jardins La Vue
Les Jardins de la Falaise 501 route de Bouglon Vieux Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir les Jardins de la Falaise, parcourir leurs allées, profiter des multiples points de vue. Nous nous ferons un plaisir de vous donner toutes les explications sur les références symboliques que contiennent nos jardins à thèmes. .
Les Jardins de la Falaise 501 route de Bouglon Vieux Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 34 70
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English : Rendez-vous aux jardins La Vue
L’événement Rendez-vous aux jardins La Vue Bouglon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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