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Expo de créations textiles Les Jardins de la Falaise Bouglon

Expo de créations textiles Les Jardins de la Falaise Bouglon

Expo de créations textiles Les Jardins de la Falaise Bouglon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Les Jardins de la Falaise

Adresse : 501 route de Bouglon Vieux

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Bouglon

Expo de créations textiles

Les Jardins de la Falaise 501 route de Bouglon Vieux Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Avec Elsa CASTEX   .

Les Jardins de la Falaise 501 route de Bouglon Vieux Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 34 70 

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English : Expo de créations textiles

L’événement Expo de créations textiles Bouglon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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