Expo de créations textiles Les Jardins de la Falaise Bouglon
Expo de créations textiles Les Jardins de la Falaise Bouglon samedi 13 juin 2026.
Bouglon
Expo de créations textiles
Les Jardins de la Falaise 501 route de Bouglon Vieux Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Avec Elsa CASTEX .
Les Jardins de la Falaise 501 route de Bouglon Vieux Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 34 70
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English : Expo de créations textiles
L’événement Expo de créations textiles Bouglon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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