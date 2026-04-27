Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon
Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon mardi 26 mai 2026.
Bouglon
Mini-Circuit Jardin des papilles
Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26 17:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Partez en minibus à la découverte des différents paysages des Jardins de la Falaise suivis d’une découverte et dégustation de miels au Domaine de Malescot.
Circuit de 3h. .
Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Mini-Circuit Jardin des papilles
L’événement Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne