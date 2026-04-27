Bouglon

Mini-Circuit Jardin des papilles

Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26 17:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Partez en minibus à la découverte des différents paysages des Jardins de la Falaise suivis d’une découverte et dégustation de miels au Domaine de Malescot.

Circuit de 3h. .

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini-Circuit Jardin des papilles

L’événement Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne