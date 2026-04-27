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Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon

Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon

Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon mardi 26 mai 2026.

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bouglon

Mini-Circuit Jardin des papilles

Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26 17:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Partez en minibus à la découverte des différents paysages des Jardins de la Falaise suivis d’une découverte et dégustation de miels au Domaine de Malescot.
Circuit de 3h.   .

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Mini-Circuit Jardin des papilles

L’événement Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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