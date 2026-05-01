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Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon

Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon

Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon jeudi 28 mai 2026.

Adresse : 57 route de la Métairie

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bouglon

Conférence mieux dialoguer avec ses enfants

57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Entrée libre à destination des parents   .

57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74  evs.lefoirail@gmail.com

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English : Conférence mieux dialoguer avec ses enfants

L’événement Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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