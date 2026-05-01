Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon
Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon jeudi 28 mai 2026.
Bouglon
Conférence mieux dialoguer avec ses enfants
57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Entrée libre à destination des parents .
57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Conférence mieux dialoguer avec ses enfants
L’événement Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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