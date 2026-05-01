Bouglon

Séance coiffure

57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Par les Bac Pro coiffure du CFA de Marmande .

57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Séance coiffure

L’événement Séance coiffure Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne