Séance coiffure Bouglon
Séance coiffure Bouglon mercredi 20 mai 2026.
Bouglon
Séance coiffure
57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Par les Bac Pro coiffure du CFA de Marmande .
57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Séance coiffure
L’événement Séance coiffure Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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