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Séance coiffure Bouglon

Séance coiffure Bouglon

Séance coiffure Bouglon mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 57 route de la Métairie

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Bouglon

Séance coiffure

57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Par les Bac Pro coiffure du CFA de Marmande   .

57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74  evs.lefoirail@gmail.com

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English : Séance coiffure

L’événement Séance coiffure Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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