Club couture Le Foirail Bouglon

Bouglon

Club couture

Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Groupe débutant et groupe avancé .

Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Club couture

L’événement Club couture Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne