Balade relaxante parents enfants EVS Le Foirail Bouglon
Balade relaxante parents enfants EVS Le Foirail Bouglon mercredi 27 mai 2026.
Bouglon
Balade relaxante parents enfants
EVS Le Foirail 57 route de la métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Marcher, observer, ressentir une expérience unique .
EVS Le Foirail 57 route de la métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade relaxante parents enfants
L’événement Balade relaxante parents enfants Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Bouglon (Lot-et-Garonne)
- Séance coiffure Bouglon 20 mai 2026
- Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon 26 mai 2026
- Conférence mieux dialoguer avec ses enfants Bouglon 28 mai 2026
- Club couture Le Foirail Bouglon 30 mai 2026
- Accueil au jardin, Les Jardins de la Falaise, Bouglon 6 juin 2026