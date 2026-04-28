Bouglon

Vide grenier

Salle des sports Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Buvette avec Foodtruck chichi, beignets, crêpes et restauration sur place .

Salle des sports Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 17 03 35

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bouglon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne