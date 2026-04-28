Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Bouglon

Vide grenier Bouglon

Vide grenier Bouglon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle des sports

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif réduit

Bouglon

Vide grenier

Salle des sports Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Buvette avec Foodtruck chichi, beignets, crêpes et restauration sur place   .

Salle des sports Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 17 03 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bouglon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Bouglon (Lot-et-Garonne)