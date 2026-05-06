Loto Bouglon
Loto Bouglon jeudi 11 juin 2026.
Bouglon
Loto
Salle Marie Dupiol Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Corbeilles de légumes de saison de producteurs locaux, viandes de qualité bouchère
5 parties + loto corse
12 cartons + 1 offert
Tous les participants auront 1 lot .
Salle Marie Dupiol Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 05 12
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English : Loto
L’événement Loto Bouglon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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