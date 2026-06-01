Fermes en Fête – La miellerie du camp de la Houn, La miellerie du camp de la Houn, Lannes

Fermes en Fête – La miellerie du camp de la Houn 6 et 7 juin La miellerie du camp de la Houn Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation de la miellerie, de la méthode d’extraction et de

conditionnement du métier d’apiculteur et du monde des abeilles. Observation

des abeilles dans une ruche vitrée. Dégustations et vente de miels. Animations

pour les enfants. Petite restauration sur place à base de produits locaux avec le

traiteur local «les Fous de la Broche» (réservation conseillée : 06 34 38 17 76).

La miellerie du camp de la Houn Arnautous 121 Chemin d’en Sales Brext 31530 Lannes 47170 Lannes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 56 77 58 »}]

Tout savoir sur le miel

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