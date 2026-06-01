Fermes en Fête – La miellerie du camp de la Houn, La miellerie du camp de la Houn, Lannes
Fermes en Fête – La miellerie du camp de la Houn, La miellerie du camp de la Houn, Lannes samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La miellerie du camp de la Houn 6 et 7 juin La miellerie du camp de la Houn Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Présentation de la miellerie, de la méthode d’extraction et de
conditionnement du métier d’apiculteur et du monde des abeilles. Observation
des abeilles dans une ruche vitrée. Dégustations et vente de miels. Animations
pour les enfants. Petite restauration sur place à base de produits locaux avec le
traiteur local «les Fous de la Broche» (réservation conseillée : 06 34 38 17 76).
La miellerie du camp de la Houn Arnautous 121 Chemin d’en Sales Brext 31530 Lannes 47170 Lannes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 56 77 58 »}]
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DR