Église de Fousserie : exposition photo des églises du Mézinais, Église de Fousserie, Lannes

Église de Fousserie : exposition photo des églises du Mézinais 19 et 20 septembre Église de Fousserie Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une exposition consacrée aux 22 églises du Mézinais sera présentée sous l’auvent.

La visite de l’église sera également proposée, ainsi qu’un concert le samedi à 15 h avec Sé Cantaben.

Église de Fousserie La Fousserie, 47170 Lannes Lannes 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 71 66 https://www.culture.gouv.fr Selon Ch. Bastard, l’église de Fousserie a été fondée en 1213 dans la paroisse de Trignan, sous le vocable de saint Côme et saint Damien, à la demande d’Hugues de Fousserie, à la suite d’une blessure reçue à la bataille de Muret. Cependant, la paroisse Saint-Pierre de Fousarias est mentionnée en 1259, et ne prend le vocable de saint Côme et saint Damien qu’au XVIIe siècle, selon Durengues. La nef et le chœur, ainsi que le portail, ont été construits au XIIIe siècle. Le clocher a été édifié lors d’une seconde campagne et présente une baie trilobée de la fin du XIIIe siècle ou peut-être du XIVe siècle. Les chapiteaux des colonnes intérieures datent d’une réfection de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. La chambre des cloches a été ajoutée tardivement, peut-être au milieu du XVIIIe siècle, des travaux étant mentionnés au clocher entre 1757 et 1765.

Une exposition consacrée aux 22 églises du Mézinais sera installée sous l’auvent, visiste de l’église et un concert samedi à 15h avec Sé cantaben

©les amis de fousserie