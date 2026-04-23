Barbaste

Concours de peinture dans la rue

Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’ Association Sil’Art renoue avec le traditionnel concours de peinture dans les rues de Barbaste. Samedi et dimanche, pinceaux et chevalets seront de sortie pour ce concours qui met en valeur le patrimoine. .

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 55 86 silart.barbaste@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de peinture dans la rue

L’événement Concours de peinture dans la rue Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret