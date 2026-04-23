Concours de peinture dans la rue Barbaste
Concours de peinture dans la rue Barbaste samedi 6 juin 2026.
Barbaste
Concours de peinture dans la rue
Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’ Association Sil’Art renoue avec le traditionnel concours de peinture dans les rues de Barbaste. Samedi et dimanche, pinceaux et chevalets seront de sortie pour ce concours qui met en valeur le patrimoine. .
Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 55 86 silart.barbaste@gmail.com
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English : Concours de peinture dans la rue
L’événement Concours de peinture dans la rue Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret
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