Cap sur les Mercredis Barbaste
Cap sur les Mercredis Barbaste mercredi 8 juillet 2026.
Barbaste
Cap sur les Mercredis
Cap Cauderoue Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Cap Cauderoue met l’accent sur les mercredis festifs!
Nous organisons plusieurs marchés gourmands durant la période estivale.
Au programme animation musicale, food trucks et activités nocturnes.
Tarif les activités de plein air
Accrobranche petit 5 €
Accrobranche grand 10 €
Mini golf 2,50 €
Sentier pieds nus 2,50 € .
Cap Cauderoue Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 52 74 contact@cap-cauderoue.com
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English : Cap sur les Mercredis
L’événement Cap sur les Mercredis Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret
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