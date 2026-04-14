Festival de Musique en Albret Récital de piano Théâtre de Barbaste Barbaste
Festival de Musique en Albret Récital de piano Théâtre de Barbaste Barbaste mercredi 12 août 2026.
Barbaste
Festival de Musique en Albret Récital de piano
Théâtre de Barbaste Place de la Mairie Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:10:00
Date(s) :
2026-08-12
Cette soirée musicale d’exception propose un récital de piano avec le talentueux musicien Byeongju Yu.
Au programme Chopin, Ravel, Scriabine .
Théâtre de Barbaste Place de la Mairie Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
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English : Festival de Musique en Albret Récital de piano
L’événement Festival de Musique en Albret Récital de piano Barbaste a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret
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