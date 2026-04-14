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Festival de Musique en Albret Récital de piano Théâtre de Barbaste Barbaste

Festival de Musique en Albret Récital de piano Théâtre de Barbaste Barbaste

Festival de Musique en Albret Récital de piano Théâtre de Barbaste Barbaste mercredi 12 août 2026.

Lieu : Théâtre de Barbaste

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 47230 Barbaste

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Barbaste

Festival de Musique en Albret Récital de piano

Théâtre de Barbaste Place de la Mairie Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:10:00

Date(s) :
2026-08-12

Cette soirée musicale d’exception propose un récital de piano avec le talentueux musicien Byeongju Yu.

Au programme Chopin, Ravel, Scriabine   .

Théâtre de Barbaste Place de la Mairie Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36  musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Récital de piano

L’événement Festival de Musique en Albret Récital de piano Barbaste a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret

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