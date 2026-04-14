Festival de Musique en Albret Récital de piano Théâtre de Barbaste Barbaste

Barbaste

Festival de Musique en Albret Récital de piano

Théâtre de Barbaste Place de la Mairie Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:10:00

Date(s) :

2026-08-12

Cette soirée musicale d’exception propose un récital de piano avec le talentueux musicien Byeongju Yu.

Au programme Chopin, Ravel, Scriabine .

Théâtre de Barbaste Place de la Mairie Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Récital de piano

L’événement Festival de Musique en Albret Récital de piano Barbaste a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret