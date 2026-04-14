Festival de Musique en Albret Compositrices ! Théâtre de Barbaste Barbaste

Barbaste

Festival de Musique en Albret Compositrices !

Théâtre de Barbaste Place de la mairie Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le 37 ème Festival de Musique en Albret présente

COMPOSITRICES !

Élise Bertrand, violon & composition

Laure Cholé, piano

Clara SCHUMANN, …

Charlotte SOHY, Thème varié Opus 15

Elise BERTRAND, Sonate pour violon seul Opus 16

?Elise BERTRAND, Dans les Abysses de Lumière Opus 17 piano seul

Mel BONIS, Sonate pour violon et piano

?Grazyna BACEWICZ, Partita

Elle n’a que 25 ans, mais déjà trente-cinq compositions à son actif !

La musicienne, nommée aux Victoires de la musique classique en 2024…

Élise Bertrand confirme qu’elle boxe dans la catégorie des grands français LE FIGARO

Concert réalisé en partenariat avec l’Académie Ravel, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine .

Théâtre de Barbaste Place de la mairie Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Musique en Albret Compositrices !

L’événement Festival de Musique en Albret Compositrices ! Barbaste a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret