Festival de Musique en Albret Compositrices ! Théâtre de Barbaste Barbaste
Festival de Musique en Albret Compositrices ! Théâtre de Barbaste Barbaste mercredi 12 août 2026.
Barbaste
Festival de Musique en Albret Compositrices !
Théâtre de Barbaste Place de la mairie Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le 37 ème Festival de Musique en Albret présente
COMPOSITRICES !
Élise Bertrand, violon & composition
Laure Cholé, piano
Clara SCHUMANN, …
Charlotte SOHY, Thème varié Opus 15
Elise BERTRAND, Sonate pour violon seul Opus 16
?Elise BERTRAND, Dans les Abysses de Lumière Opus 17 piano seul
Mel BONIS, Sonate pour violon et piano
?Grazyna BACEWICZ, Partita
Elle n’a que 25 ans, mais déjà trente-cinq compositions à son actif !
La musicienne, nommée aux Victoires de la musique classique en 2024…
Élise Bertrand confirme qu’elle boxe dans la catégorie des grands français LE FIGARO
Concert réalisé en partenariat avec l’Académie Ravel, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine .
Théâtre de Barbaste Place de la mairie Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
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English : Festival de Musique en Albret Compositrices !
L’événement Festival de Musique en Albret Compositrices ! Barbaste a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret
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