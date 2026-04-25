Fêtes de Barbaste Barbaste
Fêtes de Barbaste Barbaste vendredi 17 juillet 2026.
Barbaste
Fêtes de Barbaste
Pré du Curé Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Barbaste est en fêtes avec des animations tout le week-end ! Fête foraine, soirées ambiance, repas, buvette et le grand feu d’artifice en clôture ! .
Pré du Curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 12 09 90
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English : Fêtes de Barbaste
L’événement Fêtes de Barbaste Barbaste a été mis à jour le 2026-04-25 par OT de l’Albret
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