Barbaste

Fêtes de Barbaste

Pré du Curé Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Barbaste est en fêtes avec des animations tout le week-end ! Fête foraine, soirées ambiance, repas, buvette et le grand feu d’artifice en clôture ! .

Pré du Curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 12 09 90

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English : Fêtes de Barbaste

L’événement Fêtes de Barbaste Barbaste a été mis à jour le 2026-04-25 par OT de l’Albret