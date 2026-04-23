Cap sur les Mercredis Cauderoue Barbaste

Barbaste

Cap sur les Mercredis

Cauderoue Cap Cauderoue Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Cap Cauderoue met l’accent sur les mercredis festifs!

Nous organisons plusieurs marchés gourmands durant la période estivale.

Au programme animation musicale, food trucks et activités nocturnes.

Tarif les activités de plein air

Accrobranche petit 5 €

Accrobranche grand 10 €

Mini golf 2,50 €

Sentier pieds nus 2,50 € .

Cauderoue Cap Cauderoue Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 52 74 contact@cap-cauderoue.com

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English : Cap sur les Mercredis

L’événement Cap sur les Mercredis Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret