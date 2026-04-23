Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cap sur les Mercredis Barbaste

Cap sur les Mercredis Barbaste

Cap sur les Mercredis Barbaste mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Cap Cauderoue

Ville : 47230 Barbaste

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Barbaste

Cap sur les Mercredis

Cap Cauderoue Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Cap Cauderoue met l’accent sur les mercredis festifs!
Nous organisons plusieurs marchés gourmands durant la période estivale.
Au programme animation musicale, food trucks et activités nocturnes.
Tarif les activités de plein air
Accrobranche petit 5 €
Accrobranche grand 10 €
Mini golf 2,50 €
Sentier pieds nus 2,50 €   .

Cap Cauderoue Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 52 74  contact@cap-cauderoue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap sur les Mercredis

L’événement Cap sur les Mercredis Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret

À voir aussi à Barbaste (Lot-et-Garonne)