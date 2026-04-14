Festival de Musique en Albret La soeur de Shakespeare ! Théâtre de Barbaste Barbaste

Barbaste

Festival de Musique en Albret La soeur de Shakespeare !

Théâtre de Barbaste Place de la Maisie Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Théâtre | La soeur de Shakespeare de Juliette Marie d’après Virginia Woolf

Mise en scène Juliette Marie Avec Inès Amoura et Solenn Goix

Connaissez-vous Judith Shakespeare ? Virginia Woolf l’a rencontrée, la sœur oubliée de l’immense dramaturge, merveilleusement douée et aventureuse comme lui. Virginia et Judith se juxtaposent et se télescopent, comme des voix dans le noir, discutant avec nous à travers les siècles.

Le génie est androgyne et si Shakespeare avait eu une sœur aussi géniale que lui, mais condamnée au silence ? Judith monte enfin sur scène.

En donnant moins de moyens aux femmes, ne se prive-t-on pas d’une part essentielle de la création artistique ?

Virginia Woolf en 1928 dans Une Chambre à soi, pose déjà cette question éminemment actuelle .Elle l’imagine libre, indocile, et aussi talentueuse que son frère, mais empêchée d’écrire… .

Théâtre de Barbaste Place de la Maisie Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret La soeur de Shakespeare !

L’événement Festival de Musique en Albret La soeur de Shakespeare ! Barbaste a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret