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Les marchés nocturnes de Barbaste Barbaste

Les marchés nocturnes de Barbaste Barbaste samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Pré du curé

Ville : 47230 Barbaste

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Barbaste

Les marchés nocturnes de Barbaste

Pré du curé Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-04

Tous les samedis soirs sauf le 18 juillet en raison des fêtes de Barbaste, les marchés nocturnes animent le cœur de Barbaste avec de la petite restauration dès 19 heures et des concerts.   .

Pré du curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les marchés nocturnes de Barbaste

L’événement Les marchés nocturnes de Barbaste Barbaste a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret

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