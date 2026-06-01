Barbaste

Fête de la musique à Barbaste

Au bourg Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique organisée par la mairie de Barbaste avec les associations du village. Concert du groupe EM80, scène ouverte, buvette, ambiance et restauration sur place. .

Au bourg Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 51 38

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English : Fête de la musique à Barbaste

L’événement Fête de la musique à Barbaste Barbaste a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de l’Albret