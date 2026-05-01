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Lecture d’Ahmed Dich Barbaste

Lecture d’Ahmed Dich Barbaste

Lecture d’Ahmed Dich Barbaste vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Théâtre du Bidochon

Ville : 47230 Barbaste

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Barbaste

Lecture d’Ahmed Dich

Théâtre du Bidochon Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :
2026-05-29

L’Auteur de romans néracais Ahmed Dich propose une lecture de textes qui esquissent les contours de l’âme humaine.
Entrée libre.
Tout public.   .

Théâtre du Bidochon Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 31 57 

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English : Lecture d’Ahmed Dich

L’événement Lecture d’Ahmed Dich Barbaste a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Albret

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