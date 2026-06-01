Troc aux plantes, graines et semis, Jardin Louis Guiral, Villeneuve-sur-Lot

Troc aux plantes, graines et semis Samedi 6 juin, 09h30 Jardin Louis Guiral Lot-et-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Découvrez et profitez d’une visite libre du jardin Louis Guiral et laissez-vous guider à votre rythme au gré des chemins…

Venez échanger, troquer vos plantes, graines et semis dans un moment de partage et de convivialité.

Réaliser votre propre support de bouture et votre papier à semer lors des ateliers proposés par les agents des services techniques et de la régie du territoire, animation bonnes pratiques biodéchets avec les animateurs de tri de la Communauté d’Agglomération. – Tout public

Jardin Louis Guiral 51 avenue de Fumel 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Les Fontanelles Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 07 10 31 58 http://ville-villeneuve-sur-lot.fr Le jardin Louis-Guiral, inauguré en 2025, représente une nouvelle approche paysagère pour la commune de Villeneuve-sur-Lot. Alliant nature, biodiversité et activités sportives, il offre un écrin de verdure en plein cœur de ville, à proximité d’équipements multigénérationnels (sportifs et culturels).

D’une superficie de 5 000 m², cet espace naturel ombragé et préservé s’inscrit dans l’ancien parc des Fontanelles (site de l’ex-accueil de loisirs). Conçu comme un lieu de promenade apaisant, il invite aussi à la détente et aux pique-niques.

Chaque année, la commune y organise des ateliers jardiniers ouverts à tous. Accès piétons par le portail avenue de Fumel, possibilité de stationnement véhicules le long de l’avenue et sur le parking du parc des expositions.

Découvrez et profitez d’une visite libre du jardin Louis Guiral et laissez-vous guider à votre rythme au gré des chemins…

©mairie Villeneuve sur Lot