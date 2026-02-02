Jazz à tous les étages Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Jazz à tous les étages

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

A travers ce moment musical, nous vous invitons à un voyage sonore où se croisent rythmes entraînants, harmonies subtiles et audaces créatives, qui rendra hommage aux grands noms du jazz tout en explorant ses métamorphoses, entre tradition et modernité.

Tout public Durée 1h

A travers ce moment musical, nous vous invitons à un voyage sonore où se croisent rythmes entraînants, harmonies subtiles et audaces créatives, qui rendra hommage aux grands noms du jazz tout en explorant ses métamorphoses, entre tradition et modernité.

Tout public Durée 1h .

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz à tous les étages

In this musical moment, we invite you on a sonic journey where catchy rhythms, subtle harmonies and creative audacity meet, paying tribute to the great names of jazz while exploring its metamorphoses, between tradition and modernity.

All audiences Duration: 1h

L’événement Jazz à tous les étages Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot