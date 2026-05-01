Ce soir, c’est show de et avec Catherine Delourtet et JeanPaul Delvor Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Ce soir, c’est show de et avec Catherine Delourtet et JeanPaul Delvor

Théâtre Roger Louret 243 avenue du Génral de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 26.5 – 26.5 – 26.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 21:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Au programme

Des chansons, du théâtre, de l’humour …et des cascades. Forcément.

De Dalida à Boris Vian, de Léo Ferré à Kylie Minogue, de Berthe Sylva aux Doors … en passant par Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Piaf, Trenet, Mayol, Otis Redding, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe, etc.

Venez rire et chanter avec eux … et vivre un moment inoubliable ! .

Théâtre Roger Louret 243 avenue du Génral de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 83 80 veronique@marcmondonproductions.com

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English : Ce soir, c’est show de et avec Catherine Delourtet et JeanPaul Delvor

L’événement Ce soir, c’est show de et avec Catherine Delourtet et JeanPaul Delvor Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée du Lot et Garonne