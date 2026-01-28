Printemps des cimetières Cimetière Saint-Étienne Villeneuve-sur-Lot
Printemps des cimetières Cimetière Saint-Étienne Villeneuve-sur-Lot vendredi 8 mai 2026.
Printemps des cimetières
Cimetière Saint-Étienne Avenue de Bias Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Marie Hauteserre-Dizel, Sabine Sicaud, Madeleine Pauliac.. ces femmes, ayant un lien avec notre territoire, reposent au cimetière Saint-Étienne.
Pour la 10e édition du Printemps des cimetières le Pays d’art et d’histoire vous y donne rendez-vous pour découvrir les destins de ces différentes femmes.
Marie Hauteserre-Dizel, Sabine Sicaud, Madeleine Pauliac.. ces femmes, ayant un lien avec notre territoire, reposent au cimetière Saint-Étienne.
Pour la 10e édition du Printemps des cimetières le Pays d’art et d’histoire vous y donne rendez-vous pour découvrir les destins de ces différentes femmes. .
Cimetière Saint-Étienne Avenue de Bias Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps des cimetières
Marie Hauteserre-Dizel, Sabine Sicaud, Madeleine Pauliac… these women with a connection to our region are buried in the Saint-Étienne cemetery.
For the 10th edition of Printemps des cimetières, the Pays d?art et d?histoire invites you to discover the destinies of these different women.
L’événement Printemps des cimetières Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot