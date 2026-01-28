Printemps des cimetières Cimetière Saint-Étienne Villeneuve-sur-Lot

Printemps des cimetières

Marie Hauteserre-Dizel, Sabine Sicaud, Madeleine Pauliac.. ces femmes, ayant un lien avec notre territoire, reposent au cimetière Saint-Étienne.

Pour la 10e édition du Printemps des cimetières le Pays d’art et d’histoire vous y donne rendez-vous pour découvrir les destins de ces différentes femmes.

English : Printemps des cimetières

Marie Hauteserre-Dizel, Sabine Sicaud, Madeleine Pauliac… these women with a connection to our region are buried in the Saint-Étienne cemetery.

For the 10th edition of Printemps des cimetières, the Pays d?art et d?histoire invites you to discover the destinies of these different women.

