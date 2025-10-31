The Loop Molière 2025 Meilleure comédie Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

The Loop Molière 2025 Meilleure comédie

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le mairie Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Celui-ci a beau être futé, toutes les preuves l’accablent. Va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

Durée 1h30 Tout public.

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Celui-ci a beau être futé, toutes les preuves l’accablent. Va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

Durée 1h30 Tout public. .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : The Loop Molière 2025 Meilleure comédie

Mayor Mitchel doesn’t have a cat, but his son Mike is accused of murder. Mike may be smart, but all the evidence is against him. Will he survive the repeated assaults of Douglas and Carrie, two incorruptible cops determined to bring him down?

Running time: 1:30 hrs.

German : The Loop Molière 2025 Meilleure comédie

Bürgermeister Mitchel hat keine Katze, aber sein Sohn Mike wird des Mordes beschuldigt. Dieser mag zwar clever sein, aber alle Beweise belasten ihn. Wird er sich den wiederholten Angriffen von Douglas und Carrie, zwei unbestechlichen Polizisten, die fest entschlossen sind, ihn zu Fall zu bringen, entziehen können?

Dauer: 1,5 Stunden Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Il sindaco Mitchel non ha un gatto, ma suo figlio Mike è accusato di omicidio. Mike sarà anche furbo, ma tutte le prove sono contro di lui. Riuscirà a sopravvivere ai ripetuti assalti di Douglas e Carrie, due poliziotti incorruttibili decisi a farlo fuori?

Durata: 1:30 Adatto a tutti i tipi di pubblico.

Espanol : The Loop Molière 2025 Meilleure comédie

El alcalde Mitchel no tiene gato, pero su hijo Mike está acusado de asesinato. Puede que Mike sea listo, pero todas las pruebas están en su contra. ¿Sobrevivirá a los repetidos asaltos de Douglas y Carrie, dos policías incorruptibles decididos a acabar con él?

Duración: 1:30 Apta para todos los públicos.

L’événement The Loop Molière 2025 Meilleure comédie Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot