Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 10300.0 Tarif :

Les pèlerins de St-Jacques marchent sur une partie de ce circuit venant du Puy-en-Velay, via Figeac et Rocamadour. Dans le relief accidenté, le regard porte loin vers la vallée du Lot.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot

The pilgrims of St. James walk on a part of this circuit coming from Puy-en-Velay, via Figeac and Rocamadour. In the rugged terrain, the view is far towards the Lot valley.

Deutsch : Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot

Die Jakobspilger wandern auf einem Teil dieser Strecke von Le Puy-en-Velay kommend über Figeac und Rocamadour. In dem zerklüfteten Relief reicht der Blick weit in das Tal des Lot.

Italiano :

I pellegrini diretti a Santiago de Compostela percorrono parte di questo itinerario da Le Puy-en-Velay, passando per Figeac e Rocamadour. Sul terreno accidentato, si può guardare giù nella valle del Lot.

Español : Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot

Los peregrinos que van a Santiago de Compostela recorren parte de esta ruta desde Le Puy-en-Velay, pasando por Figeac y Rocamadour. En el terreno escarpado, se puede contemplar el valle de Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine