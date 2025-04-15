Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot En VTT Difficulté moyenne
Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot 47300 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10300.0 Tarif :
Les pèlerins de St-Jacques marchent sur une partie de ce circuit venant du Puy-en-Velay, via Figeac et Rocamadour. Dans le relief accidenté, le regard porte loin vers la vallée du Lot.
Difficulté moyenne
+33 5 53 66 14 14
English : Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot
The pilgrims of St. James walk on a part of this circuit coming from Puy-en-Velay, via Figeac and Rocamadour. In the rugged terrain, the view is far towards the Lot valley.
Deutsch : Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot
Die Jakobspilger wandern auf einem Teil dieser Strecke von Le Puy-en-Velay kommend über Figeac und Rocamadour. In dem zerklüfteten Relief reicht der Blick weit in das Tal des Lot.
Italiano :
I pellegrini diretti a Santiago de Compostela percorrono parte di questo itinerario da Le Puy-en-Velay, passando per Figeac e Rocamadour. Sul terreno accidentato, si può guardare giù nella valle del Lot.
Español : Saint-Germain, l’autre colline de Villeneuve-sur-lot
Los peregrinos que van a Santiago de Compostela recorren parte de esta ruta desde Le Puy-en-Velay, pasando por Figeac y Rocamadour. En el terreno escarpado, se puede contemplar el valle de Lot.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine