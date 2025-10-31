Antigone Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Antigone

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

2026-04-27

Thèbes. Combat entre deux frères. Pour Créon, l’un mérite les honneurs, l’autre la poussière. Pour Antigone, ses 2 frères ont droit aux hommages funéraires, quitte à mettre sa vie en jeu. Ce mythe résonne encore aujourd’hui les voix se radicalisent, la violence affleure.

Durée 1h15 Dès 12 ans.

English : Antigone

Thebes. A fight between two brothers. For Creon, one deserves honors, the other the dust. For Antigone, her 2 brothers are entitled to funeral tributes, even if it means putting her life on the line. This myth still resonates today, as voices become more radical and violence erupts.

Running time: 1h15 From age 12.

German : Antigone

Theben. Kampf zwischen zwei Brüdern. Für Kreon verdient der eine die Ehren, der andere den Staub. Für Antigone haben ihre beiden Brüder das Recht auf die Totenehrung, auch wenn sie dafür ihr Leben aufs Spiel setzt. Dieser Mythos hallt auch heute noch nach: Die Stimmen radikalisieren sich, die Gewalt bricht hervor.

Dauer: 1h15 Ab 12 Jahren.

Italiano :

Tebe. Una lotta tra due fratelli. Per Creonte, uno merita gli onori, l’altro la polvere. Per Antigone, i due fratelli hanno diritto agli onori funebri, anche se ciò significa mettere in gioco la propria vita. Questo mito risuona ancora oggi, mentre le voci si fanno più radicali e la violenza esplode.

Durata: 1 ora e 15 minuti A partire dai 12 anni.

Espanol : Antigone

Tebas. Una lucha entre dos hermanos. Para Creonte, uno merece los honores, el otro el polvo. Para Antígona, sus dos hermanos tienen derecho a los honores fúnebres, aunque eso signifique poner su vida en juego. Este mito sigue resonando hoy en día, cuando las voces se radicalizan y estalla la violencia.

Duración: 1 hora 15 minutos A partir de 12 años.

