Saisons de la mémoire Résistantes le courage au féminin ! Parc de la mairie Villeneuve-sur-Lot

Saisons de la mémoire Résistantes le courage au féminin !

Parc de la mairie 3 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-28

La Ville a souhaité mettre en lumière les destins de Résistantes à travers des portraits exposés dans le parc Clément Frison-Roche.

Elles furents des centaines, anonymes ou célèbres à résister, ici ou là-bas, avec l’espoir chevillé au corps que la lumière viendrait après la nuit.

Parc de la mairie 3 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : Saisons de la mémoire Résistantes le courage au féminin !

The City of Paris has chosen to highlight the destinies of female Resistance fighters through portraits exhibited in the Clément Frison-Roche park.

Hundreds of them, anonymous or famous, resisted, here or there, with the hope that the light would come after the night.

