Saisons de la mémoire Les femmes dans la Résistance Hall de la mairie Villeneuve-sur-Lot

Saisons de la mémoire Les femmes dans la Résistance

Hall de la mairie 3 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Entre 1940 et 1944, c’était la guerre. Beaucoup d’hommes et de femmes ont résisté. C’étaient des Résistants et des Résistantes, des femmes qui ont joué un rôle très important encore trop souvent méconnu. Il était temps de leur rendre hommage !

Exposition présentée par la Fondation de la Résistance.

English : Saisons de la mémoire Les femmes dans la Résistance

Between 1940 and 1944, it was wartime. Many men and women resisted. They were Resistance men and women, who played a very important role that is still too often overlooked. It was time to pay tribute to them!

Exhibition presented by the Fondation de la Résistance.

