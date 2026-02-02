Orgue et cuivres Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot

Orgue et cuivres

Eglise Saint-Etienne 80 Rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Les classes d’orgue et de cuivres vous guideront dans un itinéraire musical où les frontières s’effacent pour laisser place à la découverte et aux rencontres. Embarquez avec eux, nous vous souhaitons un excellent voyage !

Tout public Durée 1h

Eglise Saint-Etienne 80 Rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Orgue et cuivres

The organ and brass classes will guide you on a musical itinerary where boundaries disappear, leaving room for discovery and encounters. We wish you an excellent voyage!

All ages Duration: 1 hour

