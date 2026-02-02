Orgue et cuivres Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot
Orgue et cuivres Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot jeudi 7 mai 2026.
Orgue et cuivres
Eglise Saint-Etienne 80 Rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Les classes d’orgue et de cuivres vous guideront dans un itinéraire musical où les frontières s’effacent pour laisser place à la découverte et aux rencontres. Embarquez avec eux, nous vous souhaitons un excellent voyage !
Tout public Durée 1h
Eglise Saint-Etienne 80 Rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr
English : Orgue et cuivres
The organ and brass classes will guide you on a musical itinerary where boundaries disappear, leaving room for discovery and encounters. We wish you an excellent voyage!
All ages Duration: 1 hour
