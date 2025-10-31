La raison du plus fou Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

La raison du plus fou

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-06

Rousseau vient de terminer ses Confessions. Il y règle ses comptes avec Diderot et vient en faire des lectures à Paris, ce qui incite le pouvoir religieux à interdire l’œuvre de Diderot, L’Encyclopédie, impie pour l’Eglise. Diderot lance alors un défi à son ancien ami.

Durée 1h15 Tout public.

English : La raison du plus fou

Rousseau has just completed his Confessions. In it, he settles scores with Diderot and comes to Paris to give readings, prompting the religious authorities to ban Diderot’s work, L’Encyclopédie, which the Church considers ungodly. Diderot challenges his former friend.

Running time: 1h15 All audiences.

German : La raison du plus fou

Rousseau hat gerade seine Bekenntnisse fertiggestellt. Er rechnet darin mit Diderot ab und kommt nach Paris, um daraus vorzulesen, was die religiöse Macht dazu veranlasst, Diderots Werk L’Encyclopédie zu verbieten, das für die Kirche unheilig ist. Diderot fordert daraufhin seinen ehemaligen Freund heraus.

Dauer: 1h15 Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Rousseau aveva appena terminato le Confessioni. Regola i suoi conti con Diderot e viene a Parigi per leggerle, il che spinge le autorità religiose a vietare l’opera di Diderot, L’Encyclopédie, che la Chiesa considera empia. Diderot sfida il suo ex amico.

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Espanol : La raison du plus fou

Rousseau acababa de terminar sus Confesiones. Salda sus cuentas con Diderot y acude a París para leerlas, lo que lleva a las autoridades religiosas a prohibir la obra de Diderot, L’Encyclopédie, que la Iglesia considera impía. Diderot desafía a su antiguo amigo.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

