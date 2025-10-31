Un air de fête Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Un air de fête

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Un spectacle des Cinq de Cœur où performance musicale et folie se mêlent. Décors, costumes, numéros de magie, chansons, éclairages…

Durée 1h15 Tout Public.

English : Un air de fête

A Cinq de C?ur show where musical performance and madness mingle. Sets, costumes, magic acts, songs, lighting…

Running time: 1h15 For all audiences.

German : Un air de fête

Eine Show der Cinq de C?ur, in der musikalische Leistung und Wahnsinn miteinander verschmelzen. Bühnenbild, Kostüme, Zaubernummern, Lieder, Beleuchtung…

Dauer: 1h15 Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Uno spettacolo Cinq de C?ur in cui performance musicale e follia si mescolano. Scenografie, costumi, numeri di magia, canzoni, luci…

Durata: 1h15 Per tutti i pubblici.

Espanol : Un air de fête

Un espectáculo Cinq de Cœur donde se mezclan el espectáculo musical y la locura. Decorados, vestuario, números de magia, canciones, iluminación…

Duración: 1h15 Para todos los públicos.

