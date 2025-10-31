Natasha St-Pier Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Natasha St-Pier

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

La chanteuse canadienne est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c’est vous.

Connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, elle nous invite à un voyage musical à travers la chanson française.

Durée 1h15 Tout Public.

English : Natasha St-Pier

The Canadian singer is back on the pop scene with a brand-new show: Mon histoire d’amour c’est vous.

Known for her powerful voice and unforgettable melodies, she invites us on a musical journey through French chanson.

Running time: 1h15 All audiences.

German : Natasha St-Pier

Die kanadische Sängerin ist mit einer noch nie dagewesenen Show auf die Popbühne zurückgekehrt: Mon histoire d’amour c’est vous.

Sie ist bekannt für ihre kraftvolle Stimme und ihre unvergesslichen Melodien und lädt uns zu einer musikalischen Reise durch das französische Chanson ein.

Dauer: 1h15 Alle Zuschauer.

Italiano :

La cantante canadese torna sulla scena pop con un nuovo spettacolo: Mon histoire d’amour c’est vous.

Conosciuta per la sua voce potente e le sue melodie indimenticabili, ci invita a un viaggio musicale attraverso la chanson francese.

Durata: 1h15 Per tutti i pubblici.

Espanol : Natasha St-Pier

La cantante canadiense regresa a la escena pop con un nuevo espectáculo: Mon histoire d’amour c’est vous.

Conocida por su potente voz y sus inolvidables melodías, nos invita a un viaje musical a través de la chanson francesa.

Duración: 1h15 Todos los públicos.

