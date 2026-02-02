La Cham tisse les sons du monde Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

La Cham tisse les sons du monde

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La soirée dédiée au spectacle des élèves des quatre niveaux de la Cham est un moment important dans leur parcours. Ils vous emmèneront là où les musiques se rencontrent, et vous préparent une soirée inoubliable ! Ils ont hâte de vous y retrouver !

Sur réservation.

Tout public Durée 1h30

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : La Cham tisse les sons du monde

The evening’s performance by students from the Cham’s four levels is an important moment in their careers. They’ll take you to where music meets music, and are preparing an unforgettable evening! They look forward to seeing you there!

Reservations required.

All ages Duration: 1h30

