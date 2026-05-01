Faune et flore du Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot
Faune et flore du Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot mercredi 20 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Faune et flore du Coteau de Castelmerle
Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Profitez de la Fête de la Nature pour venir découvrir ce magnifique coteau calcaire, un espace naturel sensible aux portes de Villeneuve-sur-Lot. Papillons, orchidées et autres richesses seront au programme.
Inscription obligatoire. .
Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 19 63 28 j.goblot@cen-na.org
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English : Faune et flore du Coteau de Castelmerle
L’événement Faune et flore du Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne
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