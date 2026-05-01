Villeneuve-sur-Lot

Faune et flore du Coteau de Castelmerle

Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Profitez de la Fête de la Nature pour venir découvrir ce magnifique coteau calcaire, un espace naturel sensible aux portes de Villeneuve-sur-Lot. Papillons, orchidées et autres richesses seront au programme.

Inscription obligatoire. .

Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 19 63 28 j.goblot@cen-na.org

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English : Faune et flore du Coteau de Castelmerle

L’événement Faune et flore du Coteau de Castelmerle Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne