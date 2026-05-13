NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Gajac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Nuit Européenne des Musées :

À l’occasion de l’événement, le Musée de Gajac ouvrira ss portes gratuitement de 19H à 23H… L’occasion pour le public de découvrir « La Forme des Lieux », l’exposition de Fernanda SANCHEZ-PAREDES, mais aussi d’admirer notre fonds permanent !

Une surprise attend également le public à 21H… Un concert !

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Saint-Cyr Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553404800 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/le-musee-de-gajac-78.html Installé dans un bâtiment contemporain, imaginé par les architectes Jean-Claude Boussac et Antoine Plazanet, au début des années 2000, le Musée expose tout au long de l ‘année une partie de ses collections.

La première salle d’exposition est consacrée aux peintres et sculpteurs non figuratifs de la seconde moitié du XXe siècle dont la recherche commune est la quête de la lumière.

Un second espace dédié aux collections XIXe, confronte monde ouvrier, monde paysan et bourgeois à travers divers styles, oscillant entre académisme et impressionnisme.

Dans le grand hall d’accueil nous vous invitons à la rêverie, à l’évocation de la rivière et à la découverte de paysages au travers de l’œuvre du peintre Maurice Réalier-Dumas.

Nuit Européenne des Musées :

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