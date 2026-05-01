Histoire de … de Guy Louret Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot
Histoire de … de Guy Louret Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot mardi 19 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Histoire de … de Guy Louret
Théâtre Roger Louret 243 avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 26.5 – 26.5 – 26.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 21:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Quand Roger Louret préparait Balade au temps jadis , nous parlions souvent tous les deux de textes qui avaient jalonné nos vies. Parfois on était d’accord, parfois on s’engueulait, pour des questions de style, des questions de fond.
Alors pour jouer dans ce théâtre qui porte son nom, j’ai imaginé une histoire qui raconte le texte et le sous-texte de ces moments. .
Théâtre Roger Louret 243 avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 83 80 veronique@marcmondonproductions.com
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English : Histoire de … de Guy Louret
L’événement Histoire de … de Guy Louret Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée du Lot et Garonne
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