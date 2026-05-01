Exposition canine Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Exposition canine

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez découvrir toutes les races de chiens présentées par des amoureux de la race qui pourront vous en parler avec passion.

Des démonstrations d’agility, de cavage, de chiens de défense seront présentées durant la journée. 2 rings d’honneur, un le matin et un en fin de journée, permettent de voir défiler les plus beaux chiens de chaque race.

Restauration et buvette sur place. .

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 97 11

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English : Exposition canine

L’événement Exposition canine Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne