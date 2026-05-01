Exposition canine Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot
Exposition canine Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot dimanche 31 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Exposition canine
Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez découvrir toutes les races de chiens présentées par des amoureux de la race qui pourront vous en parler avec passion.
Des démonstrations d’agility, de cavage, de chiens de défense seront présentées durant la journée. 2 rings d’honneur, un le matin et un en fin de journée, permettent de voir défiler les plus beaux chiens de chaque race.
Restauration et buvette sur place. .
Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 97 11
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English : Exposition canine
L’événement Exposition canine Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
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