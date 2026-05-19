L’Etanche Ange Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot
L’Etanche Ange Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot samedi 6 juin 2026.
Villeneuve-sur-Lot
L’Etanche Ange
Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:20:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle des danseurs de l’asso Kcepied de claquettes américaines, danse moderne et percussions corporelles avec la participation des danseurs du foyer du Montclair de Monclar.
Écrit, mis en scène et chorégraphié par Misskiclak. .
Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 69 34 87
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English : L’Etanche Ange
L’événement L’Etanche Ange Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne
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