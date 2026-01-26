Ludokids et Babies La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Ludokids et Babies

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Sauter, grimper, rouler, ramper.. grâce aux jeux et obstacles du parcours, les plus petits peuvent expérimenter et stimuler leur corps pour travailler équilibre et coordination.

Les plus grands peuvent profiter de jeux de société.

De 0 à 3 ans.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Ludokids et Babies

Jumping, climbing, rolling, crawling… thanks to the course’s games and obstacles, the little ones can experiment and stimulate their bodies to work on balance and coordination.

Older children can enjoy board games.

Ages 0 to 3.

