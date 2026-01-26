Atelier philo La Bib Villeneuve-sur-Lot

Atelier philo

Apolline Guillot, co-auteure de Petite philosophie des mobilités, questionnera notre rapport à la mobilité. La route deviendrait-elle le lieu de la patience ?

Tout public, sur inscription (durée 1h30).

L’occasion de voyager autrement.

English : Atelier philo

Apolline Guillot, co-author of Petite philosophie des mobilités, will question our relationship with mobility. Is the road becoming the place of patience?

Open to all, registration required (duration: 1h30).

