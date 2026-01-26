Atelier philo La Bib Villeneuve-sur-Lot
Atelier philo La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 23 mai 2026.
Atelier philo
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Apolline Guillot, co-auteure de Petite philosophie des mobilités, questionnera notre rapport à la mobilité. La route deviendrait-elle le lieu de la patience ?
Tout public, sur inscription (durée 1h30).
Apolline Guillot, co-auteure de Petite philosophie des mobilités, questionnera notre rapport à la mobilité. La route deviendrait-elle le lieu de la patience ?
L’occasion de voyager autrement.
Tout public, sur inscription (durée 1h30). .
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier philo
Apolline Guillot, co-author of Petite philosophie des mobilités, will question our relationship with mobility. Is the road becoming the place of patience?
Open to all, registration required (duration: 1h30).
L’événement Atelier philo Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot